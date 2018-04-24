Йон-Арне Риисе: "Атмосфера на обоих матчах между "Ливерпулем" и "Ромой" будет лучшей в Европе"

Экс-защитник "Ливерпуля" и "Ромы"​ Йон-Арне Риисе уверен, что на матчах 1/2 финала Лиги чемпионов между бывшими командами будет лучшей в Европе.

- Для обоих клубов это прекрасный шанс пробиться в финал, - цитирует пресс-служба УЕФА Риисе. - Атмосфера на обоих матчах будет лучшей в Европе.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.