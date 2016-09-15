00:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Йоэль Похьянпало: "В первые полчаса "Байер" мог забить пять голов"

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Нападающий "Байера" Йоэль Похьянпало признался, что был радовать дебютировать в Лиге чемпионов в матче группового турнира против ЦСКА (2:2). Также форвард подчеркнул, что немцы были обязаны снимать все вопросы о победителе в первые полчаса игры.

– Конечно, здорово дебютировать в Лиге чемпионов. Это лучшие эмоции, которые вы можете испытать, как футболист, – цитирует пресс-служба УЕФА Похьянпало. – Нужно было убивать игру в первые полчаса матча. Мы выглядели очень хорошо и могли забивать третий, четвертый и даже пятый голы. Но мы допустили две глупые ошибки и позволили ЦСКА отыграться. Так что все в команде разочарованы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Так-то Odissevsу все равно.

01:23

Mamoru

Odissevs, так то он финн.

01:14

G14

Так что не забили?

01:04

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