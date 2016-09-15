Йоэль Похьянпало: "В первые полчаса "Байер" мог забить пять голов"

Нападающий "Байера" Йоэль Похьянпало признался, что был радовать дебютировать в Лиге чемпионов в матче группового турнира против ЦСКА (2:2). Также форвард подчеркнул, что немцы были обязаны снимать все вопросы о победителе в первые полчаса игры.

– Конечно, здорово дебютировать в Лиге чемпионов. Это лучшие эмоции, которые вы можете испытать, как футболист, – цитирует пресс-служба УЕФА Похьянпало. – Нужно было убивать игру в первые полчаса матча. Мы выглядели очень хорошо и могли забивать третий, четвертый и даже пятый голы. Но мы допустили две глупые ошибки и позволили ЦСКА отыграться. Так что все в команде разочарованы.