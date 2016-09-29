11:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Йетро Виллемс: "ПСВ играл лучше, чем "Ростов"

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Защитник ПСВ Йетро Виллемс подчеркнул, что команда разочарована результатом матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:2). Игрок не нашел слов, чтобы объяснить причины из-за которых встреча закончилась вничью.

- ПСВ играл лучше, чем "Ростов", - приводит AD слова Виллемса. - Мне даже нечего сказать по этому поводу. Все игроки были огорчены и злы из-за итогового счета и нереализованного пенальти. Если честно, я не смотрел, когда это случилось. Мне не хватило смелости.

Напомним, на 57-й минуте полузащитник ПСВ Дэви Преппер не реализовал пенальти, который парировал вратарь ростовчан Сослан Джанаев.

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