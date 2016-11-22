Йелле Фоссен: "Люди посмеиваются, что "Брюгге" не набрал очков в Лиге чемпионов"

Нападающий "Брюгге" Йелле Фоссен в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лестера" заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы набрать очки в предстоящей встрече.

– Обидно, что у "Брюгге" по-прежнему нет очков, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фоссена. – Люди вне нашего клуба над этим посмеиваются, и нам бы хотелось оставить это в прошлом. В каких-то матчах мы ни в чем не уступали соперникам и играли на схожем уровне. Завтра у нас будет достаточно уверенности, чтобы побороться за победу. Сделаем все, чтобы открыть счет