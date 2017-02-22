08:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яя Туре: "С "Барселоной" было не так сложно, как с "Монако"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отметил, что его команде тяжело далась победа над "Монако" (5:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он сравнил эту игру с предыдущими противостояниями с "Барселоной" в плей-офф Лиги чемпионов.

– "Монако" создал нам массу трудностей, – цитирует L’Equipe Туре. – Возможно, нам было сложнее, чем против "Барселоны". Это отличный уровень. Молодые игроки "Монако" заставили меня побегать! Мы не впадаем в эйфорию после такого матча. У нас сильный соперник. Будет жалко, когда кто-то из нас вылетит.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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