18:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яя Туре - о банане на игре "Ростова": "Нужно больше борьбы с расизмом!"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отреагировал на статью The Guardian о том, что "Ростов" может быть наказан за брошенный с трибуны банан во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2). Известный по своей борьбе с расизмом ивуариец кратко прокомментировал эпизод.

– Нужно проводить еще больше работы по борьбе с расизмом! – написал в своем твиттере Туре, ранее критиковавший ФИФА за роспуск антирасистской рабочей группы.

Как банан попал на поле в матче "Ростов" – ПСВ

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КОММЕНТАРИИ (15)
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igorvasilevich

В Ростове много африканцев играли и играют и никто не говорил об расизме. Только одна пьяница черная, которая играть в футбол не умеет везде за бутылку водки орет про расизм.

19:07

igorvasilevich

Вот от такой обезьяны глупой страдают нормальные африканцы. Ян туре на оборот везде, как провокатор создает проблемы африканцам.

19:04

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

я уж и не знаю как себя вести в магазине... может фрукты различные надо накрывать пакетом, как пиво?

19:04

Бриллиантидис

rostovvteme восстание обеззьян -------------------- черномазая макака с острова тугодумов :)

18:59

igorvasilevich

Нужно этого психического больного давно в дурдом посадить. Ты на поле играй, а то в реале на обезьяну тупую становишься похож. Сам себя опускаешь.

18:54

pavel1205

это тупое животное, иначе я его назвать не могу, помешан на расизме... мне кажется, что он сам - воплощение расизма!!! только по отношению к европейцам

18:50

Andersen32

Яя Туре больной на всю голову, он признаёт себя обезьяной и привязывает это к банану брошенному на поле. Т.е. банан - это обезьянья еда. Так я тоже ем бананы,но я не считаю себя обезьяной. Яя надо серьезно лечиться в Кащенко.

18:49

Бомбардир Нации

ФИФА сама виновата в этом. Если в афро-американца бросить банан он обидится. С чего вдруг??? Давайте зайдем с другой стороны - если человек на такое обижается, значит он считает что он и есть обезьяна. Вывод - Яя Туре обезьяна. По моему все логично. По напридумывали ересь какую то...

18:47

цска 19781978

Кстати на матчах Белорусии нельзя бросать картошку,на матчах России водку ,матрешок,на матчах с украиной сало

18:37

Дузер

Тот неприятный момент когда на банан обращают больше внимания чем на игру самого яя))))

18:36

Дузер

Давно пора эту ЯЮ скрестить с бананом,будет либо банан туре,либо яя банан)))Везде этому негру фалический символ мерещится)

18:34

цска 19781978

Эта шваль снова нарисовалась

18:34

rostovvteme

восстание обеззьян

18:30

Camry163

Интересно, что насчёт Яя Туре и банана сказал бы дедушка Фрейд?

18:24

AlCapone

А еще надо запретить ввоз в Россию бананов, как товара самого по себе символизирующего дискриминацию и ненависть в первую очередь к Яя Туре. Это просто его личные враги!

18:17

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