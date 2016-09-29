Яя Туре - о банане на игре "Ростова": "Нужно больше борьбы с расизмом!"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отреагировал на статью The Guardian о том, что "Ростов" может быть наказан за брошенный с трибуны банан во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2). Известный по своей борьбе с расизмом ивуариец кратко прокомментировал эпизод.
– Нужно проводить еще больше работы по борьбе с расизмом! – написал в своем твиттере Туре, ранее критиковавший ФИФА за роспуск антирасистской рабочей группы.
Как банан попал на поле в матче "Ростов" – ПСВ
Still lots more anti-racism work needed!!! #NoToRacism https://t.co/tyHimuEdpf– Yaya Touré (@YayaToure) 29 сентября 2016 г.
igorvasilevich
В Ростове много африканцев играли и играют и никто не говорил об расизме. Только одна пьяница черная, которая играть в футбол не умеет везде за бутылку водки орет про расизм.
19:07
igorvasilevich
Вот от такой обезьяны глупой страдают нормальные африканцы. Ян туре на оборот везде, как провокатор создает проблемы африканцам.
19:04
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
я уж и не знаю как себя вести в магазине... может фрукты различные надо накрывать пакетом, как пиво?
19:04
Бриллиантидис
rostovvteme восстание обеззьян -------------------- черномазая макака с острова тугодумов :)
18:59
igorvasilevich
Нужно этого психического больного давно в дурдом посадить. Ты на поле играй, а то в реале на обезьяну тупую становишься похож. Сам себя опускаешь.
18:54
pavel1205
это тупое животное, иначе я его назвать не могу, помешан на расизме... мне кажется, что он сам - воплощение расизма!!! только по отношению к европейцам
18:50
Andersen32
Яя Туре больной на всю голову, он признаёт себя обезьяной и привязывает это к банану брошенному на поле. Т.е. банан - это обезьянья еда. Так я тоже ем бананы,но я не считаю себя обезьяной. Яя надо серьезно лечиться в Кащенко.
18:49
Бомбардир Нации
ФИФА сама виновата в этом. Если в афро-американца бросить банан он обидится. С чего вдруг??? Давайте зайдем с другой стороны - если человек на такое обижается, значит он считает что он и есть обезьяна. Вывод - Яя Туре обезьяна. По моему все логично. По напридумывали ересь какую то...
18:47
цска 19781978
Кстати на матчах Белорусии нельзя бросать картошку,на матчах России водку ,матрешок,на матчах с украиной сало
18:37
Дузер
Тот неприятный момент когда на банан обращают больше внимания чем на игру самого яя))))
18:36
Дузер
Давно пора эту ЯЮ скрестить с бананом,будет либо банан туре,либо яя банан)))Везде этому негру фалический символ мерещится)
18:34
цска 19781978
Эта шваль снова нарисовалась
18:34
rostovvteme
восстание обеззьян
18:30
Camry163
Интересно, что насчёт Яя Туре и банана сказал бы дедушка Фрейд?
18:24
AlCapone
А еще надо запретить ввоз в Россию бананов, как товара самого по себе символизирующего дискриминацию и ненависть в первую очередь к Яя Туре. Это просто его личные враги!
18:17