Яя Туре - о банане на игре "Ростова": "Нужно больше борьбы с расизмом!"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отреагировал на статью The Guardian о том, что "Ростов" может быть наказан за брошенный с трибуны банан во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2). Известный по своей борьбе с расизмом ивуариец кратко прокомментировал эпизод.

– Нужно проводить еще больше работы по борьбе с расизмом! – написал в своем твиттере Туре, ранее критиковавший ФИФА за роспуск антирасистской рабочей группы.

Как банан попал на поле в матче "Ростов" – ПСВ