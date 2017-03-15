21:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яя Туре начнет матч с "Монако" на скамейке запасных

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Стал известен стартовый состав "Манчестер Сити" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако". На острие атаки английской команды сыграет аргентинец Серхио Агуэро, ивуарийский полузащитник Яя Туре остался на скамейке запасных. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом: Кабальеро - Санья, Стоунс, Коларов, Клиши - Фернандинью, Стерлинг, Силва, Де Брейне - Агуэро.

Напомним, первый матч, прошедший в Англии, завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 5:3.

Трансляция матча "Монако" - "Манчестер Сити"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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wlix

Сити сразу в меньшинстве начнет? ))) " Полностью стартовый состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом: Кабальеро - Санья, Стоунс, Коларов, Клиши - Фернандинью, Стерлинг, Силва, Де Брейне - Агуэро. " Да уж)

21:56

shpasic

что на это скажет Селюк?

21:43

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