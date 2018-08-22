Яссе Туоминен: "Главное — верить друг в друга и сражаться до конца!"

Нападающий БАТЭ Яссе Туоминен после поражения от ПСВ​ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:3) признался, что разочарован результатом. Тем не менее, он продолжает верить в выход в групповую стадию турнира.

– Результат разочаровал, - цитирует пресс-служба клуба Туоминена. - В домашнем матче, при поддержке родных трибун надеялись на куда большее. Впрочем, завершена только первая серия противостояния. Не сомневаюсь, шансы на выход в группу Лиги чемпионов мы сохраняем!

Со стартового свистка старались прессинговать, быстро доставлять мяч вперед. И, как следствие, забили уже на 9-й минуте. Конечно, очень счастлив отличиться на таком высоком уровне. Тренерский штаб оказал мне доверие, выпустив на острие атаки, а голы – хлеб нападающего.

После получаса активной игры мы сбавили в агрессивности. Думаю, причина в психологии – хотелось сохранить выгодные цифры на табло, поэтому сосредоточились на обороне. У ПСВ появилось дополнительное пространство для комбинационных действий.

Эйндховенцы, конечно, хороши, сильны. Однако мы в какой-то мере помогали соперникам своими ошибками, которых должны были избегать. Полагаю, БАТЭ способен переломить ход противостояния в Голландии. В футболе нет ничего нереального – история постоянно это доказывает. Главное – верить друг в друга и сражаться до конца!