Ясмин Мешанович: "Гол в ворота "Спартака" - самый важный в моей карьере"

Нападающий "Марибора" Ясмин Мешанович после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что он забил первый гол в рамках турнира. По его словам, этот мяч является самым важным в его карьере.

- Это мой первый гол в Лиге чемпионов, и я его могу назвать самым важным в моей карьере, - цитирует пресс-служба УЕФА Мешановича. - Мы приехали сюда за победой, но пропустили первыми, так что гол в концовке и ничья - хороший результат. Холод на игру не повлиял, все были настроены решительно, играли собрано и отдали борьбе все силы.

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