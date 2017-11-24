Ясмин Ханданович: "Игроки "Спартака" ничем не удивили"

Голкипер "Марибора" Ясмин Ханданович в интервью "Известиям" отметил, что команда играла на победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1). По его словам, словенцы расстроились, что утратили шансы на еврокубковую весну.

– Еще до игры со "Спартаком" все списали "Марибор" со счетов. Вы сами ожидали такого результата в матче с заведомо более сильным оппонентом?

– Нет, мы не надеялись на ничью. Честно говоря, наша команда думала только о победе. Все понимали: если мы хотим играть в Европе, нам нужно добыть три очка. "Марибор" играл организованно и достаточно надежно. Мы действовали компактно, ждали возможности пойти в контратаку и оказать давление на соперника. Конечно, пропущенный гол был психологически непрост для нас, тем более он был забит уже под конец игры. Однако мы не сломались, и в итоге удалось сравнять счет. Безусловно, это хороший результат для "Марибора". Но, к сожалению, борьба за еврокубки для нас закончилась. Мы надеялись на три очка.

– Тем не менее до этого "Спартак" на своем стадионе выглядел очень уверенно — добился ничейного счета с "Ливерпулем" (1:1) и разгромил "Севилью" (5:1)...

– Мы были готовы к тяжелой игре — понимали, что для обеих команд она имела важнейшее значение. В домашнем матче "Спартак" оказал на нас большее давление, чем в нашем первом противостоянии. Но мы знали, как помешать им показать свою игру.

– Вас удивил кто-то из игроков московского клуба?

– Я бы так не сказал. В ходе подготовки мы провели анализ игры каждого из футболистов московской команды. Поэтому все игроки "Марибора" знали, чего и от кого ждать в "Спартаке".