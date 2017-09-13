Ярмоленко - в стартовом составе "Боруссии" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Боруссии" и "Тоттенхэма" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе дортмундцев с первых минут появится хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко, для которого игра станет первой в еврокубке за немецкий клуб.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак, Толян, Шахин, Дауд, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Орье, Дайер, Дембеле, Дэйвис, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.