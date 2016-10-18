Янник Феррейра-Карраско: "Ростов" не является слабой командой"

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил, что игроки соперника вызывают опасения, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, хавбек стал автором хет-трика в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (7:1).

- Было отлично сделать хет-трик, это впервые у меня, - отметил игрок. - Но надо об этом забыть. Завтра новая игра с сильным соперником. Надо выходить и выигрывать. У "Ростова "впереди скоростные игроки, опасаемся всех.

- Является ли "Ростов" наиболее проходимой командой?

- Он не является слабой командой. Игры с такими соперниками на их полях представляют особую сложность, и на таких маленьких стадионах они могут показать стльную игру.

- Можете выиграть ЛЧ?

- Не задумываемся об этом, живем день ото дня. Хорошо провели трансферное окно и начали сезон. Будем стараться продолжить в том же духе.

- "Ростов" 26 матчей не проигрывает дома.

- Будет сложный матч, обе команды будут играть достаточно закрыто. Будем стараться показать максимальный результат. Большая конкуренция на всех позициях.