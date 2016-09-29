Янник Феррейра-Карраско: "Атлетико" агрессивно атаковал и хорошо закрывал свободные зоны"

Нападающий "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско, который стал автором единственного гола в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (1:0), подчеркнул, что в забитом мяче большая заслуга Антуана Гризманна. По словам форварда, партнер по команде отдал ему отличную передачу.

- "Бавария" очень опасна в атаке, но мы хорошо закрывали свободные зоны и сами агрессивно действовали в атаке, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Феррейры-Карраско. - Гризманн отдал мне отличную передачу, к счастью, я смог забить.