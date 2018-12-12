"Янг Бойз" - "Ювентус": составы команд. Роналду проведет 158-й матч в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы "Янг Бойз" и "Ювентуса" на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут на поле появится форвард туринцев Криштиану Роналду. Для него эта игра станет 158-й в главном еврокубковом турнире. Больше него в Лиге чемпионов сыграл только Икер Касильяс (173).

"Янг Бойз": Вельфльи - Мбабу, Камара, Бенито, У. Гарсия - Соу, Лаупер, Эбишер - Нгамалеу, Оаро, Фасснахт.

"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Куадрадо - Дуглас Коста, Бентакур, Пьянич, Бернардески - Манджукич, Криштиану Роналду.

"Янг Бойз" - "Ювентус": Лига чемпионов, групповой турнир, 6-й тур, 12 декабря 2018, онлайн-трансляция матча (начало - в 23.00)