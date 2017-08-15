"Янг Бойз" - ЦСКА: букмекеры отдают предпочтение хозяевам

Сегодня в Берне состоится первый матч раунда плей-офф между "Янг Бойз" и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Янг Бойз" – ЦСКА

Winline отдает предпочтение швейцарскому клубу. Прогноз Winline – П1 2,47 – Н 3,34 – П2 2,90

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Янг Бойз" – ЦСКА.

Прямую трансляцию матча "Янг Бойз" – ЦСКА покажет канал "Матч ТВ". Начало – в 21.40 по московскому времени.

Ориентировочные составы команды

"Янг Бойз": вон Балльмоос – Мбабу, фон Берген, Нуху, Бенито – Раве, Саного, Соу, Сулеймани – Оаро, Нсаме.

ЦСКА: Акинфеев – Мариу Фернандес, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников – Вернблум, Натхо – Дзагоев, Головин – Витинью.

Потери: Шефери (травма) – нет.