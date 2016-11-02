Ян Коллер: "Монако" – фаворит в матче с ЦСКА"

Бывший нападающий сборной Чехии Ян Коллер считает "Монако" фаворитом в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Игра пройдет сегодня в 22.45 по московскому времени.

– Думаю, что "Монако" – фаворит матча. Буду болеть за них, так как живу тут, – приводит ТАСС слова Коллера. – Конечно, Игорю Акинфееву тяжело психологически из-за этой серии матчей Лиги чемпионов, в которых он пропускал мячи, но, думаю, она может прерваться. Скорее всего, впереди у ЦСКА сыграет Ласина Траоре, так как он здесь все знает. Со Слуцким у меня остались хорошие отношения. Надеюсь, что удастся поговорить с ним после игры.