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08:27 | Футбол — Лига чемпионов

Якуб Ржезничак: "Карабах" сделает все, чтобы выиграть группу Лиги чемпионов"

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Защитник "Карабаха" Якуб Ржезничак в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" рассказал об уверенности команды. По его словам, у лондонцев в составе классные футболисты.

- С нетерпением ждем этого матча, - цитирует UEFA.com Ржезничака. - Мы уверены в себе, несмотря на то, что "Челси" – более классная команда. Мы не будем сдаваться и сделаем все возможное, чтобы постараться выиграть нашу группу.

В прошлом сезоне я играл против Альваро Мораты, когда выступал за "Легию". Надеюсь, у меня получится его остановить. Тогда в двух матчах против нас он забил один гол.

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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oleg.bob

Это вообще суперфантазии! Что же, мечтать не вредно!

09:34

голвам

там вина много местные делают ну и угостили парня перед интервью и пошла мания величия

09:06

Andersen32

Якуб у тебя с головой всё нормально? Какая группа, сразу ЛЧ.

08:47