Якуб Ржезничак: "Карабах" сделает все, чтобы выиграть группу Лиги чемпионов"

Защитник "Карабаха" Якуб Ржезничак в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" рассказал об уверенности команды. По его словам, у лондонцев в составе классные футболисты.

- С нетерпением ждем этого матча, - цитирует UEFA.com Ржезничака. - Мы уверены в себе, несмотря на то, что "Челси" – более классная команда. Мы не будем сдаваться и сделаем все возможное, чтобы постараться выиграть нашу группу.

В прошлом сезоне я играл против Альваро Мораты, когда выступал за "Легию". Надеюсь, у меня получится его остановить. Тогда в двух матчах против нас он забил один гол.