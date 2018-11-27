Яка Бийол: "ЦСКА сделает все, чтобы взять три очка в игре с "Викторией"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что команда сделает все ради победы. Красно-синие надеются попасть в плей-офф.
– Любой матч в Лиге чемпионов очень сложный, и предстоящий не станет исключением, – цитируют "Известия" Бийола. – Мы сделаем все, чтобы взять три очка в игре с "Викторией". Пройти в плей-офф нам будет сложно, но мы надеемся это сделать. Если не получится, то, конечно, очень хотим занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы.
ЦСКА – "Виктория": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 20.55 (Мск)
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https://iz.ru/816553/sevastian-terletckii-dmitrii-laru/nuzhna-tolko-viktoriia-tcska-mozhet-dosrochno-obespechit-sebe-evrovesnu
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