Яка Бийол: "ЦСКА сделает все, чтобы взять три очка в игре с "Викторией"

Полузащитник ЦСКА​ Яка Бийол перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" отметил, что команда сделает все ради победы. Красно-синие надеются попасть в плей-офф.

– Любой матч в Лиге чемпионов очень сложный, и предстоящий не станет исключением, – цитируют "Известия" Бийола. – Мы сделаем все, чтобы взять три очка в игре с "Викторией". Пройти в плей-офф нам будет сложно, но мы надеемся это сделать. Если не получится, то, конечно, очень хотим занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы.

ЦСКА – "Виктория": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 20.55 (Мск)