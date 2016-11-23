02:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яцек Мегера: "Легия" играла храбро и агрессивно, потому что хотела так играть"

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Главный тренер "Легии" Яцек Мегера после матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (4:8) подчеркнул, что команда изначально старалась играть агрессивно. Результативность этого поединка стала рекордной в истории турнира.

– Мы играли храбро и агрессивно, потому что хотели так играть, – приводит Sportowe Fakty слова Магеры. – Да, я сказал ребятам так играть, потому что нам надо многому учиться. Но как учиться без опыта? Когда ты учишь ходить годовалого ребенка, он тоже поначалу падает. Но потом встает и идет дальше.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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