08:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яцек Магера: "Легия" с оптимизмом подходит к матчу с "Боруссией"

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Главный тренер "Легии" Яцек Магера оптимистично настроен перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Также он надеется на положительный для его команды результат.

– "Легии" не стоит думать о прошлых поражениях, – цитирует пресс-служба УЕФА Магера. – Сейчас это другая команда, даже с учетом того, что играют те же игроки. Мы оптимистично настроены. Я видел игру "Боруссии" против "Баварии", а также их два предыдущих матча в бундеслиге. Это очень хорошая команда, но мы знали это давно. "Легия" должна показать максимальную производительность на поле, чтобы получить нужный результат. Избежать поражения было бы здорово.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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