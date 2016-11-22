Яцек Магера: "Легия" с оптимизмом подходит к матчу с "Боруссией"

Главный тренер "Легии" Яцек Магера оптимистично настроен перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Также он надеется на положительный для его команды результат.

– "Легии" не стоит думать о прошлых поражениях, – цитирует пресс-служба УЕФА Магера. – Сейчас это другая команда, даже с учетом того, что играют те же игроки. Мы оптимистично настроены. Я видел игру "Боруссии" против "Баварии", а также их два предыдущих матча в бундеслиге. Это очень хорошая команда, но мы знали это давно. "Легия" должна показать максимальную производительность на поле, чтобы получить нужный результат. Избежать поражения было бы здорово.