Яцек Магера: "Легия" играла храбро и агрессивно, потому что хотела так играть"

Главный тренер "Легии" Яцек Магера после матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (4:8) подчеркнул, что команда изначально старалась играть агрессивно. Результативность этого поединка стала рекордной в истории турнира.

– Мы играли храбро и агрессивно, потому что хотели так играть, – приводит Sportowe Fakty слова Магеры. – Да, я сказал ребятам так играть, потому что нам надо многому учиться. Но как учиться без опыта? Когда ты учишь ходить годовалого ребенка, он тоже поначалу падает. Но потом встает и идет дальше.