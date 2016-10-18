Яцек Магера: "Для "Легии" будет наградой сыграть на "Сантьяго Бернабеу"

Главный тренер "Легии" Яцек Магера заявил, что его команда надеется на победу в матче Лиги чемпионов против "Реала". Также он отметил, что не всем игрокам удается в своей карьере сыграть на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

- Не многие игроки по ходу карьеры получают шанс сыграть на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует пресс-служба УЕФА Магеру. - Многие мечтают об этом, но не могут это сделать. Это будет наградой для наших игроков. Я рад, что мы можем сыграть с "Реалом" и продемонстрировать польский футбол на весь мир.

Мы можем выиграть, если сделаем все правильно. Хотим попытаться доказать, что польская команда может играть в хороший футбол. Игра начинается со счета 0:0 и обе стороны имеют возможность победить. "Реал", конечно, фаворит, но уже ни раз было доказано, что аутсайдеры знают, как играть в футбол и добиться хорошего результата.

Трансляция матча "Реал" - "Легия"