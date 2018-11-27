"Я тебя заработал, я тебя и привезу!" УЕФА издевается над Щенниковым

УЕФА в русскоязычном Твиттере опубликовал шуточный пост о защитнике ЦСКА Георгии Щенникове. Футболист заработал пенальти в начале матча группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории", который реализовал Никола Влашич. В концовке же тайма Щенников уже сам нарушил правила в собственной штрафной, однако Роман Прохазка не смог переиграть Игоря Акинфеева.

"Я тебя заработал, я тебя и привезу!" - говорится в сообщении УЕФА. Кроме того, к посту добавлен эмодзи картошки как намек на героя повести Николая Гоголя Тараса Бульбу. Персонаж одноименной повести произнес в адрес сына Андрия крылатое "я тебя породил, я тебя и убью".