22:05 | Футбол — Лига чемпионов

"Я тебя заработал, я тебя и привезу!" УЕФА издевается над Щенниковым

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УЕФА в русскоязычном Твиттере опубликовал шуточный пост о защитнике ЦСКА Георгии Щенникове. Футболист заработал пенальти в начале матча группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории", который реализовал Никола Влашич. В концовке же тайма Щенников уже сам нарушил правила в собственной штрафной, однако Роман Прохазка не смог переиграть Игоря Акинфеева

"Я тебя заработал, я тебя и привезу!" - говорится в сообщении УЕФА. Кроме того, к посту добавлен эмодзи картошки как намек на героя повести Николая Гоголя Тараса Бульбу. Персонаж одноименной повести произнес в адрес сына Андрия крылатое "я тебя породил, я тебя и убью".

ЦСКА - Виктория Пл

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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