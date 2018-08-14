"Я поддерживаю Ханни". Кафельников недоволен решением Карреры

Известный болельщик "Спартака", экс-теннисист Евгений Кафельников выразил недовольство решением главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

54-летний итальянский специалист не включил полузащитника Софьяна Ханни в заявку на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

– Единственного игрока в команде, который может обыграть "один в один" на поле, тренер не ставит в основной состав! – написал Кафельников в Твиттере, добавив хештег "Я поддерживаю Софьяна Ханни.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)