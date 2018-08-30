"Я категорически против". Колосков - о призыве не разводить команды из России и Украины при жеребьевке

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение международной организации Sport for all, которая призывает УЕФА перестать разводить украинские и российские команды при жеребьевки клубных и международных турниров.

- Считаю, что решение о проведении матчей между командами из России и Украины принято не будет. Но если УЕФА все же решится на такое, то это будет весьма опрометчиво, - цитирует RT Колосков. - Я категорически против того, чтобы сейчас коллективы из этих стран играли друг с другом.

Ранее в Госдуме поддержали снятие запрета на проведение матчей между клубами России и Украины.