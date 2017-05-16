Взрыв у автобуса "Боруссии" - не теракт

Федеральная прокуратура Германии вынесла окончательное решение по взрыву у автобуса дортмунской "Боруссии" в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" (2:3), сообщает ESPN.

Версия террористической атаки полностью отвергнута. Было установлено, что совершивший взрыв 28-летний россиянин с немецким гражданством действовал в личных финансовых мотивах.

Напомним, что менее чем за час до начала встречи около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Игрок был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.