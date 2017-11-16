Выиграй билеты на матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов

У каждого есть шанс посетить матчи "Спартак" – "Марибор" (21 ноября) и ЦСКА – "Бенфика" (22 ноября).

Условия участия в конкурсе:

1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к этим постам в наших группах в Фейсбуке ВК.

2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру #Nissan и комментарием почему именно ты должен попасть на матч.

3. И не забудь подписаться на группу Nissan.

Вопрос звучит так:

"Вратарь-ветеран Икер Касильяс – рекордсмен по числу матчей в Лиге чемпионов. А сколько лет ему было в момент дебюта в этом турнире? И какой рекорд, связанный с возрастом, он установил в том далеком сезоне?"

Ответ на вопрос ищи в Академии Футбола Nissan.

Всем удачи!

Оставляя комментарий под данными записями в Фейсбук и ВК, вы принимаете условия конкурса.