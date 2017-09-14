Выиграй билеты на Лигу чемпионов УЕФА от официального партнера Nissan!

У каждого есть шанс посетить матчи "Спартак" – "Ливерпуль" (26 сентября) и ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" (27 сентября).
Условия участия в конкурсе:
1. Правильно ответь на вопрос викторины в комментариях к этому посту.
2. Сделай репост конкурсной записи с хэштегами #тысоздаешьигру#Nissan и комментарием почему именно ты должен попасть на матч.
3. И не забудь подписаться на группу Nissan.
Вопрос звучит так:
"У какого тренера будущий победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью работал переводчиком в "Барселоне"?"
Ответ на вопрос ищи в Академии Футбола Nissan по ссылке.
P.S. На каждый из матчей разыгрываем по 4 билета. Всем удачи!
Оставляя комментарий под данными записями в Фейсбук и ВК, вы принимаете условия конкурса.