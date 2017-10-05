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Вячеслав Колосков: "УЕФА предупреждал "Спартак", теперь пришло время принять меры"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА запретить болельщикам "Спартака" посещать выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Санкции были наложены на клуб за поведение болельщиков в игре 1-го тура с "Марибором" (1:1). 

- Для "Спартака" это уже не первое прегрешение на еврокубковой арене, - цитирует rt.com Колоскова. - УЕФА предупреждал клуб, а теперь пришло время принять меры. К сожалению, фанаты так себя ведут, что иного пути не было. В УЕФА сидят умные люди. Они анализируют ситуацию, получают всю информацию. По наитию там вердиктов не выносят. Все продумано.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/436501-koloskov-fanati-sevilya-spartak

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