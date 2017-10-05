Вячеслав Колосков: "УЕФА предупреждал "Спартак", теперь пришло время принять меры"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА запретить болельщикам "Спартака" посещать выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Санкции были наложены на клуб за поведение болельщиков в игре 1-го тура с "Марибором" (1:1).

- Для "Спартака" это уже не первое прегрешение на еврокубковой арене, - цитирует rt.com Колоскова. - УЕФА предупреждал клуб, а теперь пришло время принять меры. К сожалению, фанаты так себя ведут, что иного пути не было. В УЕФА сидят умные люди. Они анализируют ситуацию, получают всю информацию. По наитию там вердиктов не выносят. Все продумано.