Вячеслав Колосков: "Участие трех российских клубов в Лиге чемпионов - огромная польза для футбола в России"

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказал мнение, что факт того, что Россия получила право на участие трех клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, является огромной пользой для всего футбола в стране. Два российских клуба попадут в основной раунд Лиги чемпионов, один – в квалификацию.

– Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Первое – клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных. Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться.

Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее. Конечно, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, - это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово.