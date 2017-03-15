13:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вячеслав Колосков: "Участие трех российских клубов в Лиге чемпионов - огромная польза для футбола в России"

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Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказал мнение, что факт того, что Россия получила право на участие трех клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, является огромной пользой для всего футбола в стране. Два российских клуба попадут в основной раунд Лиги чемпионов, один – в квалификацию.

 
Успехи "Ростова", "Зенита" и "Краснодара" в этом сезоне помогли России увеличить представительство в еврокубках.У России будет три клуба в Лиге чемпионов!

– Это огромная польза для российского футбола, которая, на мой взгляд, состоит из двух главный моментов, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Первое – клубы заработают хорошие деньги, что в нынешней ситуации очень важно, а второе – болельщики увидят хорошие клубы на своих стадионах. Этот импульс один из наиболее эффективных. Я считаю, что это достижение, которому можно поаплодировать, похвалиться этим и просто порадоваться.

Я бы сейчас особенно не задавался по этому поводу, говоря, что у нас резко поднялся уровень клубного футбола, что у нас конкурентоспособные клубы и так далее. Конечно, об этом рано еще говорить. Но то, что случилось, - это приятное событие на фоне ухудшающегося рейтинга сборной команды, клубы с помощью ближайших соперников вышли на новый уровень – здорово.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170315/1117690445.html

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