Вячеслав Колосков: "Ростов" сумеет более эффективно использовать свой потенциал в Лиге чемпионов"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков уверен, что игрокам "Ростова" необходимо эффективнее использовать свой потенциал в матчах Лиги чемпионов. По его словам, поражение от "Баварии" (0:5) в матче 1-го тура группового турнира станет для дончан уроком.

- Уровень "Ростова" выше, конечно, мы это видели по игре с "Аяксом". И первая игра, и вторая показали высокий потенциал команды, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Я бы не сказал, что сейчас надо делать какие-то негативные выводы. Конечно, 0:5 - это слишком много. Полагаю, что пенальти, второй гол, конечно, расстроил футболистов "Ростова".

Была попытка сыграть активно, но с "Баварией" это не проходит. Поэтому, думаю, хорошим уроком будет для футболистов и тренеров, и полагаю, дальше "Ростов" сумеет более эффективно использовать свой потенциал. На это рассчитываю, во всяком случае.