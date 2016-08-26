Вячеслав Колосков: "Реформа еврокубков продавлена ведущими лигами и противоречит уставу УЕФА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что реформа еврокубков продавлена ведущими лигами и клубами, но противоречит уставу организации. Четыре сильнейших футбольных национальных чемпионата европейских стран получат гарантированно по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов начиная с сезона-2018/19.

– Это противоречит уставу УЕФА, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Там четко прописано, что они должны руководствоваться спортивными принципами, а уже потом коммерческими. Только сегодня, кстати, смотрел его. А здесь понятно, что принцип один – коммерческий. Ясно, что представители ведущих лиг имеют больше возможностей заработать денег как на ТВ-контрактах, так и на контрактах со спонсорами. Я уже не говорю о средствах, получаемых от продажи билетов. Так что наличие серьезных нарушений устава.

Это связано с давлением, которое оказывается на УЕФА руководителями ведущих лиг и клубов. У УЕФА, с моей точки зрения, было две альтернативы. Одна – руководствоваться уставом и спортивным духом и оставить все так, как есть. Тогда эти лиги и клубы могли выставить претензии и вновь начать поползновения по созданию сепаратного соревнования, которое прорабатывалось еще при Леннарте Юханссоне. Так называемся G-14. Поскольку я 15 лет был членом исполкома, понимаю, что у УЕФА особого выбора не было. Либо поссориться с ведущими лигами и клубами, либо сохранить мир и дружбу, пойдя на уступки. Они выбрали второй вариант, решив зарабатывать больше денег в ущерб всем остальным.