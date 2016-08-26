13:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вячеслав Колосков: "Реформа еврокубков продавлена ведущими лигами и противоречит уставу УЕФА"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что реформа еврокубков продавлена ведущими лигами и клубами, но противоречит уставу организации. Четыре сильнейших футбольных национальных чемпионата европейских стран получат гарантированно по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов начиная с сезона-2018/19.

– Это противоречит уставу УЕФА, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Там четко прописано, что они должны руководствоваться спортивными принципами, а уже потом коммерческими. Только сегодня, кстати, смотрел его. А здесь понятно, что принцип один – коммерческий. Ясно, что представители ведущих лиг имеют больше возможностей заработать денег как на ТВ-контрактах, так и на контрактах со спонсорами. Я уже не говорю о средствах, получаемых от продажи билетов. Так что наличие серьезных нарушений устава.

Это связано с давлением, которое оказывается на УЕФА руководителями ведущих лиг и клубов. У УЕФА, с моей точки зрения, было две альтернативы. Одна – руководствоваться уставом и спортивным духом и оставить все так, как есть. Тогда эти лиги и клубы могли выставить претензии и вновь начать поползновения по созданию сепаратного соревнования, которое прорабатывалось еще при Леннарте Юханссоне. Так называемся G-14. Поскольку я 15 лет был членом исполкома, понимаю, что у УЕФА особого выбора не было. Либо поссориться с ведущими лигами и клубами, либо сохранить мир и дружбу, пойдя на уступки. Они выбрали второй вариант, решив зарабатывать больше денег в ущерб всем остальным.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гуру1974

Будь G-14, то четвертую команду Италии туда бы и на пушечный выстрел не подпустили. Посмотрим, ради интереса, что у нас Рома в ЛЕ покажет. Не понимаю чем третья команда Франции отличается от четвертой Италии. Даже не представляю что будет если сторонники G-14 будут и дальше поддавливать.

16:16

Gamzat80

А кому-то на чемпионате Европы было неинтересно смотреть за игрой карликовых Уэльса, Исландии, Ирландии и прочих? Если бы в финальную стадию ЧЕ выходили только победители групп, как 30 лет назад, то ни о какой феерии исландцев речи бы не шло.

15:14

reader71

прибыль важнее!))

15:03

Kol1979

Тогда какие могут быть разговоры о финансовом фэир плэй? Пусть для этих топ 4 чемпионатов и остаётся условие финансового фэир плэй, остальные же окажутся в сильно неравных условиях, пробираясь через сетку соревнования, возможно обескравливая себя травмами, чтобы попасть в группы на раскрученных и распиаренных топов.

13:55

Slim Taller

Так и должно быть.На то они и ведущие.Если развитие футбола будут определять федерации Косова.Албании,Болгарии и прочие Румынии,то о зрелищности можно забыть.Пошли на поводу у карликов и расширили чемпионат Европы.Уровень турнира возрос?! С Лигой Чемпионов можно сделать то же самое.Упадёт зрительский интерес,упадут и прибыли УЕФА.

13:32

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