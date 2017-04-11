Вячеслав Колосков: "Не готов давать рекомендаций по отмене матча "Боруссия" – "Монако"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию в Дортмунде. За час до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" рядом с автобусом "Боруссии" произошел взрыв. По последним данным, пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра. Решение об отмене или переносе встречи будет принято в 21.30.

– Нужно ли отменять матч? Сложный вопрос, – сказал Колосков. – Мы все-таки находимся далеко. На этот вопрос могут ответить только спецслужбы, которые занимаются безопасностью.

Каких-то категорических рекомендаций у меня нет. Мне бы хотелось, чтобы матч сегодня состоялся. Но понятно – я не решаю. Стадион, я так понимаю. Полон, люди прошли. Думаю, всех проверяли, никто ничего не пронес.

Но опять же последнее слово за УЕФА. Опять же – команде нужно приехать еще на стадион, переодеться, размяться. Потребуется еще какое-то время. Думаю, вовремя матч не начнется. Так что я бы сейчас не стал давать какие-то рекомендации.

Автобус "Боруссии" взорван. Подробности