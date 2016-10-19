Вячеслав Чанов: "Понимаю эмоции Акинфеева после гола "Монако"

Тренер Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов, сейчас работающий в молодежке ЦСКА, подчеркнул, что понимает эмоции голкипера армейцев Игоря Акинфеева после пропущенного гола от "Монако" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1). По словам Чанова, в крике Акинфеева не было никакой злости на оборону команды.

– Понимаете эмоции Игоря, когда "Монако" сравнял счет? (Акинфеев в ярости рукой лупил по земле и кричал. – Прим. "СЭ")

– Понимаю. Потому что сам был в его шкуре. Настоящие вратари вели бы себя точно так же.

– В этом крике читается обида на защитников?

– Нет, нет. Это просто выплеск эмоций. Это крик в никуда! Никакой злости на оборону в нем нет. Поймите правильно, полевые игроки после тяжелых матчей кушать не могут, а вратари, как правило, сразу идут к холодильнику. Потому что им нужно компенсировать потраченную нервную энергию.

Вячеслав Чанов: "Акинфеев? У нас слишком поздно признают гениев"