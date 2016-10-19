Вячеслав Чанов: "Однозначно Акинфеев - лучший игрок матча ЦСКА - "Монако"

Тренер Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов, сейчас работающий в молодежке ЦСКА, выразил уверенность, что голкипер армейцев был лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (1:1). По словам Чанова, в этой встрече Акинфеев лишний раз доказал, что является номером один.

– Игорь – лучший игрок вчерашнего матча?

– Однозначно. Двух мнений здесь даже быть не может. Конечно, обидно, что пропустили за три минуты до конца игры. Все переживают. Но мы могли бы и не жалеть об этом, так как еще за полчаса до финального свистка мяч мог влететь в ворота армейцев. Но Игорь играл потрясающе, спасал. Вы же помните, как его "расстреливали" еще в первом тайме. Акинфеев лишний раз всем доказал, что является номером один. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Вячеслав Чанов: "Акинфеев? У нас слишком поздно признают гениев"