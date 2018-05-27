Вячеслав Чанов: "На Кариуса нашло затмение"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов - о нелепых мячах, которые пропустил голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов с "Реалом".

- Такие ляпы в большей или меньшей степени преследуют каждого вратаря, - говорит Чанов. - Обидно только, что это произошло в таком матче. Что касается первого мяча, даже сказать трудно, что там произошло. Голкипер выбрасывал мяч, соперник мешал ему. Бензема находился на расстоянии двух метров, может, чуть больше. То ли самоуверенность Кариуса сказалась в данном моменте, то ли он подумал, что француз не станет вступать в борьбу. Думаю, что это просто какое-то затмение. Другого слова не могу подобрать.

- А если говорить о третьем мяче, это последствия первой ошибки? Может, Кариус переволновался или потерял уверенность в себе?

- Вполне возможно. Вратарь привез такой первый гол, и вполне естественно, что его внутреннее состояние стало нестабильным. Если бы это случилось в первом тайме, тренер голкиперов мог бы в перерыве вернуть психологическую стабильность. А здесь Кариус остался один на один со своим промахом. Но хочу сказать, что это только кажется, что удар Бэйла простой и шел прямо в руки, но если разобраться, то это не так. Не зря сейчас во главу угла ставят такие составляющие, как бутсы, мячи, которые в полете "планируют". Мне кажется, что в этом эпизоде Кариус сначала хотел ловить мяч, а потом отбивать. Вратарь, кажется, собирался подставить ладони, а потом с земли подобрать мяч. Плюс, принимая мяч, надо быть спиной к линии ворот. Тогда если случается рикошет, мяч либо уходит в сторону, либо отражается перед собой, но не за спину. Здесь надо отдать должно Бэйлу. Удар у него получился, причем как бы в двойной траектории - падал и был уходящим. Это достаточно сложный момент для вратаря. Мячи сейчас непредсказуемые. Летом они летят по одной траектории, а когда играем зимой – просто как кусок пластмассы. Но я не хочу снимать вины с голкипера: два мяча на его совести.

"Реал" в финале Лиги чемпионов обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)