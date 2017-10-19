00:02 | Футбол — Лига чемпионов

Второй гол "Базеля": ЦСКА увлекся атакой


ЦСКА проиграл "Базелю" (0:2) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "СЭ" разбирает гол Димитри Оберлена в ворота Игоря Акинфеева на 90-й минуте.

ЦСКА пытался сравнять счет и всей командой был безуспешно занят атакой. В таких случаях опасна любая потеря. Джака завладел мячом на своей половине и черпачком бросил мяч за спину Васину и Березуцкому. Алексей пытался догнать Оберлена, но безуспешно, и форвард, который до этого не использовал два вернейших момента, все-таки добился своего – поразил ворота Акинфеева с близкого расстояния.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель" //
Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича 

ЦСКА - Базель

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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