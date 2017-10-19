Второй гол "Базеля": ЦСКА увлекся атакой

ЦСКА проиграл "Базелю" (0:2) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "СЭ" разбирает гол Димитри Оберлена в ворота Игоря Акинфеева на 90-й минуте.
ЦСКА пытался сравнять счет и всей командой был безуспешно занят атакой. В таких случаях опасна любая потеря. Джака завладел мячом на своей половине и черпачком бросил мяч за спину Васину и Березуцкому. Алексей пытался догнать Оберлена, но безуспешно, и форвард, который до этого не использовал два вернейших момента, все-таки добился своего – поразил ворота Акинфеева с близкого расстояния.
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:2 90' Димитри Оберлин Dimitri Oberlin pic.twitter.com/ho09o1F9sE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
Трансляция матча ЦСКА - "Базель" //
Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича
- Игорь Акинфеев
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Базель (футбол)
- Таулянт Джака
- Димитри Оберлен