Второй гол "Базеля": ЦСКА увлекся атакой

ЦСКА пытался сравнять счет и всей командой был безуспешно занят атакой. В таких случаях опасна любая потеря. Джака завладел мячом на своей половине и черпачком бросил мяч за спину Васину и Березуцкому. Алексей пытался догнать Оберлена, но безуспешно, и форвард, который до этого не использовал два вернейших момента, все-таки добился своего – поразил ворота Акинфеева с близкого расстояния.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель" //

Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича