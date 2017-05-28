Вторая корзина Лиги чемпионов: десять возможных соперников "Спартака"

После завершения борьбы за Лигу чемпионов в серии А стал известен круг претендентов на попадание во вторую корзину группового турнира. На данный момент известны семь команд, которые попали в число второй восьмерки: "Барселона", "Атлетико" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Порту" (Португалия).
На последнюю вакансию претендуют три клуба. Первый - "Севилья". Если испанская команда пройдет 4-й раунд отборочного "Турнира 15", то займет место во второй корзине. В случае вылета севильцев на это место будет претендовать "Наполи", который так же стартует в 4-м отборочном раунде. Если же и неаполитанцы не смогут пройти квалификацию, то восьмой командой станет "Тоттенхэм", который получил прямую путевку в группу.
Напомним, первая корзина турнира была определена ранее. В нее попали чемпионы первых восьми стран в таблице коэффициентов УЕФА: "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Монако" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Спартак" М (Россия) и "Шахтер" (Украина).
Кроме того, уже известно, что место в третьей корзине точно займут "Базель" (Швейцария) и "Андерлехт" (Бельгия). Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.
sergant89
Спам только АЕКов боится, Манчестеры ему не страшны)
00:28
super.vorobjev2010
Да какая разница на кого попадет Спартак, все равно всем от дудолит как всегда!
00:06
Pablo_75
Да понятно сразу, что возможность бороться за выход из группы определяется в основном третьей и четвёртой корзинами. Во второй почти все непосильные...
00:05
Slim Taller
Порту и Манчестер Юнайтед слабее остальных.
23:57 28 мая
torpedon_
2 корзина - это похороны)
23:47 28 мая
баламошка
Всех порвём если АЕКа не будет! Всем ж... надерём! Коротышка с Кристинкой, берегитесь!
23:47 28 мая
vassel
Космос ждет! Одеть скафандры!!!
23:43 28 мая
oister`
Ерунда какая-то. По новым правилам (которые пару лет назад ввели) первую корзину составляют чемпионы топ-7 заявочной ТКУЕФА и победитель последнего розыгрыша ЛЧ (если он выиграл ЛЧ, то это место передается чемпиону 8-й страны в рейтинге заявочной ТКУЕФА, т.е. в этом году - чемпиону Украины), независимо от их клубного рейтинга. Таким образом, состав первой корзины уже известен и имеет такой вид: Реал Мадрид (чемпион Испании), Бавария Мюнхен (чемпион Германии), Челси (чемпион Англии), Ювентус (чемпион Италии), Бенфика (чемпион Португалии), Монако (чемпион Франции), СПАРТАК (чемпион России), Шахтёр (чемпион Украины).
23:42 28 мая
Привет от дилетанта!
Бу-га-га.
23:30 28 мая
shpasic
во второй корзине слабых нет, но если брать очки с 3 и 4...
23:23 28 мая