23:19 28 мая | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вторая корзина Лиги чемпионов: десять возможных соперников "Спартака"

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После завершения борьбы за Лигу чемпионов в серии А стал известен круг претендентов на попадание во вторую корзину группового турнира. На данный момент известны семь команд, которые попали в число второй восьмерки: "Барселона", "Атлетико" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Порту" (Португалия).

На последнюю вакансию претендуют три клуба. Первый - "Севилья". Если испанская команда пройдет 4-й раунд отборочного "Турнира 15", то займет место во второй корзине. В случае вылета севильцев на это место будет претендовать "Наполи", который так же стартует в 4-м отборочном раунде. Если же и неаполитанцы не смогут пройти квалификацию, то восьмой командой станет "Тоттенхэм", который получил прямую путевку в группу.

Напомним, первая корзина турнира была определена ранее. В нее попали чемпионы первых восьми стран в таблице коэффициентов УЕФА: "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Монако" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Спартак" М (Россия) и "Шахтер" (Украина).

Кроме того, уже известно, что место в третьей корзине точно займут "Базель" (Швейцария) и "Андерлехт" (Бельгия). Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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sergant89

Спам только АЕКов боится, Манчестеры ему не страшны)

00:28

super.vorobjev2010

Да какая разница на кого попадет Спартак, все равно всем от дудолит как всегда!

00:06

Pablo_75

Да понятно сразу, что возможность бороться за выход из группы определяется в основном третьей и четвёртой корзинами. Во второй почти все непосильные...

00:05

Slim Taller

Порту и Манчестер Юнайтед слабее остальных.

23:57 28 мая

torpedon_

2 корзина - это похороны)

23:47 28 мая

баламошка

Всех порвём если АЕКа не будет! Всем ж... надерём! Коротышка с Кристинкой, берегитесь!

23:47 28 мая

vassel

Космос ждет! Одеть скафандры!!!

23:43 28 мая

oister`

Ерунда какая-то. По новым правилам (которые пару лет назад ввели) первую корзину составляют чемпионы топ-7 заявочной ТКУЕФА и победитель последнего розыгрыша ЛЧ (если он выиграл ЛЧ, то это место передается чемпиону 8-й страны в рейтинге заявочной ТКУЕФА, т.е. в этом году - чемпиону Украины), независимо от их клубного рейтинга. Таким образом, состав первой корзины уже известен и имеет такой вид: Реал Мадрид (чемпион Испании), Бавария Мюнхен (чемпион Германии), Челси (чемпион Англии), Ювентус (чемпион Италии), Бенфика (чемпион Португалии), Монако (чемпион Франции), СПАРТАК (чемпион России), Шахтёр (чемпион Украины).

23:42 28 мая

Привет от дилетанта!

Бу-га-га.

23:30 28 мая

shpasic

во второй корзине слабых нет, но если брать очки с 3 и 4...

23:23 28 мая