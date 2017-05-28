Вторая корзина Лиги чемпионов: десять возможных соперников "Спартака"

После завершения борьбы за Лигу чемпионов в серии А стал известен круг претендентов на попадание во вторую корзину группового турнира. На данный момент известны семь команд, которые попали в число второй восьмерки: "Барселона", "Атлетико" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Порту" (Португалия).

На последнюю вакансию претендуют три клуба. Первый - "Севилья". Если испанская команда пройдет 4-й раунд отборочного "Турнира 15", то займет место во второй корзине. В случае вылета севильцев на это место будет претендовать "Наполи", который так же стартует в 4-м отборочном раунде. Если же и неаполитанцы не смогут пройти квалификацию, то восьмой командой станет "Тоттенхэм", который получил прямую путевку в группу.

Напомним, первая корзина турнира была определена ранее. В нее попали чемпионы первых восьми стран в таблице коэффициентов УЕФА: "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Монако" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Спартак" М (Россия) и "Шахтер" (Украина).

Кроме того, уже известно, что место в третьей корзине точно займут "Базель" (Швейцария) и "Андерлехт" (Бельгия). Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.