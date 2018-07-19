Все пары 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В среду, 18 июля, стали известны все участники 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка этого этапа состоялась ранее.

Кроме чемпионов своих стран, во 2-м раунде в борьбу вступают команды, которые пробились в путь представителей лиг. Греческий ПАОК встретится со швейцарским "Базелем", а голландский "Аякс" сыграет с австрийским "Штурмом".

Первые матчи состоятся 24 и 25 июля, ответные - 31 июля и 1 августа.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Астана" (Казахстан) - "Мидтьюллан" (Дания)

"Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия)

"Кукеши" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)

ЧФР (Румыния) - "Мальме" (Швеция)

"Динамо" З (Хорватия) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва)

БАТЭ (Белоруссия) - ХИК (Финляндия)

"Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия)

"Легия" (Польша) - "Спартак" Тр (Словакия)

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария)

"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)