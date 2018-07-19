Все пары 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В среду, 18 июля, стали известны все участники 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка этого этапа состоялась ранее.
Кроме чемпионов своих стран, во 2-м раунде в борьбу вступают команды, которые пробились в путь представителей лиг. Греческий ПАОК встретится со швейцарским "Базелем", а голландский "Аякс" сыграет с австрийским "Штурмом".
Первые матчи состоятся 24 и 25 июля, ответные - 31 июля и 1 августа.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
"Астана" (Казахстан) - "Мидтьюллан" (Дания)
"Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия)
"Кукеши" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)
ЧФР (Румыния) - "Мальме" (Швеция)
"Динамо" З (Хорватия) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва)
БАТЭ (Белоруссия) - ХИК (Финляндия)
"Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия)
"Легия" (Польша) - "Спартак" Тр (Словакия)
"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия)
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария)
"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)
- Аякс
- Селтик
- Динамо Загреб
- БАТЭ
- Шериф Тп
- ЧФР
- Русенборг (Футбол)
- ПАОК (Футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Базель (футбол)
- ХИК
- Мальме
- Видеотон
- Легия
- Астана (футбол)
- Карабах
- Мидтьюлланн
- Спартак Тр
- Штурм (Футбол)
- Лига чемпионов
- Лудогорец
- Шкендия
- Кукеши
- Хапоэль Б-Ш (футбол)