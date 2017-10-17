19:15 | Футбол — Лига чемпионов

Все игроки "Базеля", прилетевшие Москву, тренируются в общей группе


Все футболисты "Базеля", которые прилетели в Россию на игру группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, тренируются в общей группе, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. При этом игроки были не сильно утеплены, несмотря на достаточно холодную погоду.

Из-за травмы в Москву на матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА не приехал нападающий Рикки Ван Волфсвинкел.

Напомним, что матч ЦСКА – "Базель" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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