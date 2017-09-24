Все билеты на матч "Спартак" - "Ливерпуль" проданы

"Спартак" продал все билеты в онлайне на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует клубная пресс-служба. Билеты поступят покупателям в электронном виде 24 сентября.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.