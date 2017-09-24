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12:02 | Футбол — Лига чемпионов

Все билеты на матч "Спартак" - "Ливерпуль" проданы

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"Спартак" продал все билеты в онлайне на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует клубная пресс-служба. Билеты поступят покупателям в электронном виде 24 сентября.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://www.spartak.com/news/2017-09-24-vse_bilety_na_match_s_liverpulem_prodany/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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акробат

0-4 это минимум

12:33

Jean4

Жалею только об одном, что нельзя выпустить тот, прошлогодний Спартак. Было бы интересно посмотреть, а сейчас интриги в этом матче не вижу, результат заранее известен.

12:07