Все билеты на матч ПАОК - "Спартак" раскуплены

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что все билеты на гостевой матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК проданы. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Тумба", расчитанном на 28 тысяч зрителей.

"Важно: по состоянию на утро 8 августа все билеты на матч ПАОК - "Спартак" проданы! Все билеты – именные. Гражданам России они не продавались. При этом при входе на стадион стюарды будут сверять имя на билете с документами. Мы убедительно просим вас не приобретать билеты с рук, так как они могут оказаться поддельными.



Кроме того, по возможности не посещайте прилегающую к стадиону территорию, не имея в наличии билета на матч.Тем самым вы позаботитесь о своей безопасности, а также снизите риск новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков", - говорится в сообщении красно-белых.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)