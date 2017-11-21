15:18 | Футбол — Лига чемпионов

Все билеты на матч ЦСКА - "Бенфика" проданы


ЦСКА продал все билеты на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Стадион "Арена ЦСКА", на котором пройдет встреча, вмещает 30 тысяч зрителей.

Все билеты на матч против "Бенфики" проданы. Основную часть болельщиков составят лица, которые купили пакетное предложение на Лигу чемпионов, – сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА. - Квота, выделенная для свободной продажи, также была выкуплена. На матче ожидаем аншлаг.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 6 очков. "Бенфика" проиграла все четыре игры и идет на последней строчке.

Матч ЦСКА – "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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http://tass.ru/sport/4746546

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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