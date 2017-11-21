Все билеты на матч ЦСКА - "Бенфика" проданы

ЦСКА продал все билеты на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Стадион "Арена ЦСКА", на котором пройдет встреча, вмещает 30 тысяч зрителей.

– Все билеты на матч против "Бенфики" проданы. Основную часть болельщиков составят лица, которые купили пакетное предложение на Лигу чемпионов, – сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА. - Квота, выделенная для свободной продажи, также была выкуплена. На матче ожидаем аншлаг.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 6 очков. "Бенфика" проиграла все четыре игры и идет на последней строчке.

Матч ЦСКА – "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.