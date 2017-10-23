Все билеты на матч "Базель" - ЦСКА проданы

"Базель" продал все билеты на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча пройдет 31 октября на стадионе "Санкт Якоб парк", который вмещает 38 512 зрителей.



- Все билеты на домашний матч "Базеля" против ЦСКА проданы, - цитирует ТАСС пресс-атташе "Базеля" Андреа Рут. - Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды. Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу.

Матч "Базель" - ЦСКА пройдет 31 октября и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.