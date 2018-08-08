Вратарь киевского "Динамо" во время матча со "Славией" внезапно упал. Его атаковала оса

7 августа. Вратарь киевского "Динамо" Денис БОЙКО был атакован осой во время матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Славией" (1:1).

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что случилось с вратарем команды Денисом Бойко в начале встречи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Славией" (1:1). Игра прошла в Праге накануне.

Бойко внезапно повалился на газон, схватившись за правую руку. После этого ему потребовалась медицинская помощь, после которой он продолжил игру.

- Его укусила оса. Я говорю серьезно, - цитирует Хацкевича пресс-служба "Динамо".

Ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа.

Игроки киевского "Динамо" пожаловались на атаку ос в матче со "Славией" //

Мошки атакуют англичан в Волгограде