Вратарь "Бешикташа" хочет, чтобы в команду пришел Роналду

Вратарь "Бешикташа" Фабрисио подчеркнул, что клуб не ожидал выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Стамбульцы досрочно пробились в плей-офф, опередив в группе "Порту", "РБ Лейпциг" и "Монако".

- Мы не думали об выходе из группы. Знали, что нужно сосредоточиться на каждом матче, и все прошло лучше, чем мы думали, - цитирует AS Фабрисио. - Мы знали, что группа нам досталась сложная: четвертьфиналист прошлого года "Монако", богатый "Лейпциг", "Порту"... Но нам удалось решить задачу, демонстрируя свой максимум.

Мы знаем, что в 1/8 финала будет сложный соперник. Мы можем встретиться с "Реалом", Баварией", "Ювентусом"...

Нам раньше не хватало игроков, которые помогли бы нам выйти на качественно новый уровень. Но сейчас появились возможности пригласить их, и мы ими воспользовались.

- Пригласив игроков вроде Пепе?

- Да, Пепе - отличный игрок. Он помогает нам не только на поле, но и вне его.

- Могут ли другие европейские звезды отправиться в Турцию? Недавно Пепе предложил перейти Криштиану Роналду.

- Мне бы хотелось, чтобы Криштиану играл за нас! Пусть Пепе уговорит его и еще пару футболистов (смеется).