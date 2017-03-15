Врачи разрешили Торресу и Савичу сыграть с "Байером"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера", сообщает официальный сайт клуба. Испанский форвард получил травму головы в игре 25-го тура ла лиги против "Депортиво" (1:1), однако отмечается, что он уже восстановился от повреждения. В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Помимо испанца, в матче сможет принять участие защитник Стефан Савич, сломавший нос 12 марта в матче с "Гранадой" (1:0). Футболист будет играть в специальной защитной маске.

Напомним, что на 84-й минуте матча против "Депортиво" Торрес ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего испанца унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу.