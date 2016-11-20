15:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Врач ЦСКА: "Сыграет ли Дзагоев с "Байером"? Решение будет принято в день матча"

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Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил "СЭ", что полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в общую группу. Хавбек, который в последний раз выходил на поле 18 сентября, готовится к встрече группового турнира Лиги чемпионов с "Байером".

- Сегодня Дзагоев тренировался в общей группе без ограничений, - сказал Керимов.

- То есть он готов сыграть в Лиге чемпионов с "Байером"?

- Решение о его участии в этой игре примет тренерский штаб непосредственно в день матча.

- Но сейчас его ничего уже не беспокоит?

- Нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Buldozer46

Если кокс до конца выведут, тогда и сыграет

16:30

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