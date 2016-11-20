Врач ЦСКА: "Сыграет ли Дзагоев с "Байером"? Решение будет принято в день матча"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил "СЭ", что полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в общую группу. Хавбек, который в последний раз выходил на поле 18 сентября, готовится к встрече группового турнира Лиги чемпионов с "Байером".

- Сегодня Дзагоев тренировался в общей группе без ограничений, - сказал Керимов.

- То есть он готов сыграть в Лиге чемпионов с "Байером"?

- Решение о его участии в этой игре примет тренерский штаб непосредственно в день матча.

- Но сейчас его ничего уже не беспокоит?

- Нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)