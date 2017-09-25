Врач ЦСКА: "Решение об участии Фернандеса в матче с "МЮ" будет принято в день игры"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что решение об участии защитника команды Мариу Фернандеса в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" будет принято непосредственно в день игры.

Напомним, Фернандес получил сотрясение мозга 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) после столкновения с Антоном Сосниным. После оказания помощи он продолжил игру, но через пару минут лег на газон и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

– Решение об участии Фернандеса в матче с "Манчестер Юнайтед" будет принято в день игры, – сказал Керимов.

Напомним, встреча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. (Павел ГУРЕВИЧ)