Врач ЦСКА: "Решение об участии Фернандеса в матче с "Базелем" будет принято в день игры"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, что защитник Мариу Фернандес получил сильный ушиб в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0). Решение об участии футболиста в игре Лиги чемпионов против "Базеля" будет принято позже.

- У Марио сильный ушиб левого бедра, которое он получил в игре с "Зенитом", пришлось несколько раз удалять гематому, - цитирует ТАСС Керимова. - Сможет ли он выйти на поле с "Базелем"? Вопрос пока открыт, у нас есть еще несколько дней до игры, будем решать ближе к матчу.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 21 матче во всех турнирах. Он остался в запасе команды на встречу 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).

Матч 4-го тура группового этапа ЦСКА - "Базель" пройдет 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.